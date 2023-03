Läänemets peatas politseijuht Vaheriga teenistussuhte

«Mina tean sellest täpselt sama palju kui prokuratuur öelnud on: uurimine on algatud ja kapo peab omad tegevused lõpule viima ja siis saab näha, kas esitatakse süüdistus või mis edasi saab. Seni pole kellelgi võimalik öelda, mis see lõplik seis on,» kommenteeris siseminister Lauri Läänemets Postimehele Elmar Vaherile esitatud kahtlustust.