Riigi kummaline äri looduskaitsealuse maaga

Riik on ostnud mõne omaniku käest riigile looduskaitsealust maad erakordselt kallilt, kuni 1,2 miljonit eurot hektar, ning ametnikud on vaadanud läbi sõrmede maa väärtust oluliselt vähendavatele piirangutele, teised omanikud on aga saanud samade piirangute tõttu riigilt hüvitist kaks või isegi kümme korda vähem.