USA soovitas Venemaal oma tankid Ukrainast minema viia

Vene president Vladimir Putin ütles, et on sunnitud reageerima, kui «kollektiivne Lääs» hakkab väidetavalt kasutama tuumakomponendiga relvi. Ühendkuningriigi kaitseministeerium teatas seepeale, et Suurbritannia armee on seda materjali oma mürskudes kasutanud aastakümneid.

«Seda tüüpi laskemoon on üsna levinud ja seda on kasutatud aastakümneid. Ma arvan, et tegelikult on siin asi sellest, et Venemaa lihtsalt ei taha oma tankide rivist väljaviimise jätkumist,» sõnas Kirby.