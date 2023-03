ARMAS KIRJAKE ⟩ Hiiumaalt seilama saadetud pudelipost leiti 14 aastat hiljem Vormsilt

«Tere! Minu nimi on Kaarel. Ma olen pärit Eestist,» seisab 14-aastat hiljem leitud kirjas. «Ma elan väikesel Hiiumaa saarel. Olen 9-aastane. Mulle meeldib male, ujumine, arvutimängud. Kui leiad selle kirja, anna mulle teada,» palus poiss, viidates täna mittetoimivale meiliaadressile ja tervitas leidjaid.

Facebooki postituse abil märkas kõnealune Kaarel postitust vähem kui paari tunniga ja andis leidjatele endast seal ka märku. Ta oletas, et pudel on arvatavasti kõik need 14 aastat Vormsil olnud.