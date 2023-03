VIDEO ⟩ Kristina Kallas: me ei saa teha süsteemi, kus erakonnad sõltuvad ainult maksumaksja rahast

Kultuuriinimesed protestisid, sest nad tahavad lisarahastust ja ravikindlustust. Kas seda on võimalik teha ja kas on plaanis kultuuriinimestele vastu tulla?



Koalitsioonil on soov loomeinimeste sotsiaalse kindlustatuse küsimust lahendada täiesti olemas. Arutasime seda praegu poolteist tundi ja jätkame pärast pressikonverentsi. Laual on väga palju lahendusi. Meie eelistus on kindlasti see, et loomeinimeste närutamise asemel maksame neile väärikat palka, mille sees on sotsiaalmaksu tasumine riigi poolt. Inimene peab täiskohaga töö eest saama sellist palka, millest ta on võimeline ka makse maksma, aga me jätkame praegu neid arutelusid.