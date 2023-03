TAI: tuberkuloosi nakatumine ja haigestumine Eestis on langustrendis

«Tuberkuloos on tänapäeval ravitav, ravimresistentse tuberkuloosi ravi on oluliselt lühenenud ning ravi on suukaudne ja paremini talutav. Eestis on kasutusel kiirtestid tuberkuloosi diagnoosimisel, kättesaadavad kõik uued ja efektiivsed tuberkuloosiravimid ning need on patsiendile tasuta, ravi on korraldatud paindlikult ja patsiendisõbralikult. Eesti on integreerinud oma ravisüsteemi ja taganud tasuta ravi 15-le Ukrainast saabunud sõjapõgenikule, kelle ravi või haiguse diagnoosimine kodumaal jäi pooleli,» kommenteeris Piret Viiklepp.