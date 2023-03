Sibul: mingites küsimustes saab uus valitsus meile loota

Isamaa on kaheksa aastaga kukkunud 23 riigikogu mandaadilt kaheksa peale ja Sibul tunnistas rahulolematust. «Tuleb tunnistada, et kui meie tulemus oli alla ootuste, siis pidime ühtteist valesti tegema ja lugesime valijaid valesti,» ütles ta Postimehele.

Kui uuringud näitasid, et käib esikohavõistlus Reformierakonna ja EKRE vahel, siis valimistulemused näitasid midagi muud. «Me ei suutnud tabada seda valijate arusaamist, et neil on hirm teatavate valikute sees, ja ei valitud ei ideoloogiliselt ega teemadepõhiselt, vaid välistavalt.»

Edasiste sammude tegemine nõuab aga aega ja tuleb lasta olukorral settida. Sibul ütles, et nad ei kavatse olla lärmakad ega tõrjuvad ja uuel valitsusel on võimalik teatud küsimustes Isamaale loota, näiteks julgeolekus.

«Ma ei ole kindel, et ühiskond praegu käratsemise järele januneb. Kindlasti on teemasid ja me ei kavatse end ideoloogiliselt ümber mõtestada. Eesti valijate arusaamised, mida näitavad ka küsitlused, on veidi teistsugused kui valimiskäitumine. Tuleb lasta settida olukorral ja siis teha järeldusi sellest,» ütles Sibul. Ta tõdes, et kaheksa kohaga imesid riigikogus ei tee.

Mida Isamaa riigikogus teha kavatseb? «Kindlasti jälgime tähelepanelikult eestikeelsele haridusele üleminekut, mille ametisolev valitsus vastu võttis. Vaatame, kuidas on Ukraina julgeolekupoliitilised teemad - on täiendavat panustamist vaja. See, mis toimub rahvastiku ja iibeteemadega, mis ühiskonnas ei ole kindlasti igapäevast elu arvestades tähtsad, aga mis Eesti elu kestlikkust arvestades on olulised - need on teemad, mille eest kavatseme seista.»

Varasemast rohkem peab Isamaa Sibula sõnul kaasa rääkima majandus- ja rahandusteemadel, kus nad kunagi olid tugevad. «Viimastel aastatel me nende teemadega nii tõsiselt ei ole tegelenud.»