Eestit valeväitega süüdistav Politico artikkel jätab eurosaadikule infooperatsiooni mulje

Terras: jätab mulje infooperatsioonist

Eurosaadik Riho Terras (Isamaa) sõnas, et just eelmainitud lause viitab artikli pahatahtlikkusele. «Eesti relvastuses EI OLE Strela olnud ning see on tõestus, et tegemist on laimuga,» toonitas ta. «Mainimata jäetakse ka asjaolu, et Eesti tarnis Ukrainale juba enne sõja algust Javeline. Kas see on Politico ja viidatud diplomaatide hinnangul vanaraud?» arutles Terras.