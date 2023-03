Pauluse kirikuõpetaja Kristjan Luhamets rääkis Elu24-le, et vargad võtsid kirikust kaasa küünalde aluse küljes olnud korjanduskarbi. «See on väike metallist lukustatav annetuskarp. Nad pidid vaeva nägema, et see [aluselt] lahti monteerida ja kaasa võtta,» rääkis Luhamets. Laegas asus tuhaurnide hoidmiseks rajatud kolumbaariumis ning sinna sai poetada münte küünalde eest.