Vseviov New Yorgis: püsiva rahu kindlustab Ukraina võit ja Venemaa vastutusele võtmine

Vseviov tõdes, et Venemaa sõjal Ukrainas on mõju kogu maailmale ning rahvusvahelisel kogukonnal tuleb otsustavalt tegutseda, et kaitsta reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda.

Vseviovi sõnul on ülioluline tagada, et kõigi Ukrainas toime pandud kuritegude sooritajad võetakse vastutusele. «Oleme ajaloost õppinud, et õiglase karistuseta jäänud kuriteod korduvad. Seetõttu peame kindlustama, et kõik sõjakurjategijad, aga ka käimasoleva agressiooni alustajad, kannaksid õiglase kohtupidamise kaudu vastutust. Agressioonikuriteo tarbeks tuleb luua laia rahvusvahelise legitiimsusega eritribunal.»