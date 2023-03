Karis: Soome NATOga liitumine teeb piirkonna julgeoleku terviklikuks

«Soome peatne liitumine tugevdab Läänemere piirkonna julgeolekut, Soome on võimekas liitlane ning toob NATOsse täiendavat sõjalist jõudu. On väga oluline, et Läänemere vastaskaldal on peatselt NATO liitlane, mis tähendab ka uusi võimalusi Eesti ja Soome tihedamaks kaitsealaseks koostööks. Mida kaitstum on Soome, seda kaitstum on ka Eesti. Ja vastupidi,» rääkis Karis. «Mida rohkem on NATOt, seda rohkem on julgeolekut.»