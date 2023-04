Kaitseväe üksus siirdub välisoperatsioonile Iraaki

Iraaki suunduva üksuse põhiosa moodustab Scoutspataljoni vähendatud jalaväekompanii ESTCOY-18, millele lisanduvad erioperatsioonide väejuhatuse võitlejad, rahvuslik toetuselement tagalaüksusena ning staabiohvitserid ja -allohvitserid, teatas BNS-ile kaitseväe peastaap. Riigikogu poolt antud mandaadi alusel liigub esimese rotatsiooniga Iraaki kuni 110 kaitseväelast ja rotatsiooni pikkus on ligi 6 kuud.

Eesti kaitseväe kontingent asub teenima Põhja-Iraaki Erbili piirkonda, paiknedes koos rahvusvahelise ühendsihtüksusega Erbili õhuväebaasis. Eesti üksus võtab vastutuse üle Hollandi kompaniilt, mis täitis seni samu ülesandeid. Erbili baas asub linna rahvusvahelise lennujaama külje all ning seal teenib üle 4000 koalitsioonivägede sõduri. Eesti üksus elab ja teenib samades tingimustes oma liitlastest relvavendadega.

Operatsiooni eesmärgiks on nõustada ja toetada kohalikke julgeolekujõudusid, kuni nad suudavad iseseisvalt alistada terroriristliku islamirühmituse Daesh, luues tingimused edasiseks julgeolekualaseks koostööks. Islamiäärmuslus on jätkuvalt ohuks turvalisusele Euroopas ja kogu maailmas. Terrorismivastane võitlus on üks prioriteetidest Eesti liitlastele Ameerika Ühendriikidele, Prantsusmaale ja Ühendkuningriigile. Samuti käsitleb NATO terrorismi Venemaa kõrval ühena kahest suuremast ohust NATO liikmesriikidele.