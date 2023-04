Pirita rannaliiva seest tuli välja põnev leid

«Praegu ootame huviga muinsuskaitseameti hinnangut, et saada täpsemat teavet leiu ajaloolise ja kultuurilise väärtuse kohta ning alles siis saame otsustada selle edasise käekäigu ja väljakaevamise viisi üle,» ütles Pirita linnaosavanem Kaido Saarniit. Linnaosavalitsus tänab kohalikku elanikku Indrekut, kes leiule sotsiaalmeedias tähelepanu juhtis.

Pirita ranna külastajail palutakse hoida leid puutumatuna, kuni selle kohta on tehtud ametlik otsus. Leid on märgistatud piirava lindiga kuni muinsuskaitseamet on andnud oma arvamuse.