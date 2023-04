Tartu Postimehe ajakirjanik Veiki Ojaperv: alati ei tasu esimese tõega leppida

See oli 2019. aasta, vahetult enne bakalaureuseõpingute lõppu. Enne lõpetamist olin kindel, et tahan kuskil enda suvepraktikat teha ning otsustasin minna Virumaa Teatajasse. Juba sellepärast, et minu isa töötas samas väljaandes, kes oli mulle väga heaks ja tugevaks mentoriks. Tasub mainida, et perekondlikud suhted jäid toimetusetöö ajal täielikult kõrvale - hakkasin saama alates esimesest päevast meeletult palju kogemusi ning loomulikult tagasisidet, sealhulgas konkreetset kriitikat, mis on ühele noorele heaks stardipakuks.

See oli minu teine päev Virumaa Teatajas, kui toonane peaminister Jüri Ratas külastas Tapal keskpolügooni. Peatoimetaja Eva Samolberg-Palmi tegi mulle viieminutilise ettevalmistuse ning seejärel pidin minema intervjuud tegema. Mulle anti kätte autovõtmed ning kaasa soov, et lugu peab pärastlõunaks valmis olema. Mind visati küll väga kõrgelt vette, aga samas oli see peatoimetaja poolt korralik proovilepanek ja usaldus minu vastu. Sain sellega hakkama ja sellised kogemused ongi vajalikud, et tulevikus ei satuks töölauale ülesannet, millega ma ei tuleks toime.

See on väga tähtis, millised inimesed sind ümbritsevad. Kuigi mul oli alguses tunne, et ajakirjandus on hästi individuaalne töö ja igaüks seisab enda eest, siis lõpuks on kolleegid ikka need, kes sind inspireerivad ja aitavad. Eriti kui sa oled algaja, on see hindamatu, kui aastakümnete jagu elukogemustega inimesed jagavad sulle enda soovitusi ja mõtteid. Mõnikord peab noor inimene selle jaoks oma ego alla suruma, aga need teadmised on seda täielikult väärt.