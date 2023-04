Kindral Ühtegi: õppuse Hunt osalejate arv on tänavu märkimisväärselt kõrge

«Ootasime umbes 1400 inimest, üle 1300 on kohal. Nii et protsent sedapuhku on päris hea,» ütles brigaadikindral Ühtegi. «Inimesed jõudsid kiiresti üksustesse ja maastikule, siiamaani on aktiivsust olnud piisavalt.»