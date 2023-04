Macroni sõnul mõistab ta prantslaste viha pensionireformi pärast

Macroni sõnul kahetseb ta ühtlasi, et muudatuse osas ei leitud üksmeelt.

Oma esimestes kommentaarides pärast reformi allkirjastamist nädalavahetusel kaitses Macron seda vajaliku otsusena ja rõhutas, et mitte millegi tegemine ei ole lahendus.

Pöördumises rahva poole kahetses president, et reformi osas ei leitud konsensust.

«Kas see reform on omaks võetud? Ilmselgelt mitte. Ja hoolimata kuudepikkustest konsultatsioonidest ei suudetud konsensust leida ja mul on sellest kahju,» rääkis president.