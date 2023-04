Zelenskõi kutsus ukrainlasi üles aitama riigi kaitsjaid

«Oluline on mõista igas meie linnas, igas külas või kus iganes on praegu enam-vähem vaikne, kus täna oli lihtsalt rahulik kevadpäikseline päev, et iga sellise vaikuse päeva tagamaadel on meie sõdurite panus ägedates lahingutes eesliinil igapäevastes lahingutes,» rääkis riigipea.