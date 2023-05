«Rootsi kuninga ja kuninganna visiidist oleme teadnud juba mõnda aega, kuid intensiivsem ettevalmistusperiood on olnud viimased paar kuud,» rääkis politsei- ja piirivalveameti (PPA) isikukaitse büroo juht Andris Viltsin, kelle sõnul on selle nädala visiit politseile turvalisuse tagamise mõttes üsna mahukas. «Sellesse on kaasatud ka sõjaväepolitsei inimesed, päästeameti demineerimiskeskus ning kolleegid politsei teistest üksustest ja abipolitseinikud,» loetles ta. Neljapäevaseks Tartu reisiks on appi palutud ka sealsed politseinikud.