KOPP EES ⟩ Tänasest on Pronksi ja Gonsiori tänavate ristmik suletud

Veel eile oli autodele Pronksi tänaval avatud kummaski suunas üks sõidurada, kuid täna suletakse ka need.

Lähim ümbersõit on Kreutzwaldi tänava kaudu. Samuti on alates 29. aprillist avatud Liivalaia tänava ja Rävala pst poolt sõites parempööre Pronksi tänavalt Kunderi tänavale. Ühissõidukite marsruutides ristmiku sulgemine täiendavaid muudatusi kaasa ei too.