Uuring: enamik Eesti elanikke on stressis

Samas leiab valdav enamus inimesi, et nende vaimne seisund pole paranenud või on isegi halvenenud võrreldes koroonaajaga. „Elanikest 68 protsenti arvab, et nende vaimne tervis pole võrreldes koroonakriisi ajaga muutunud ning 21 protsendi hinnangul on see isegi halvenenud, ainult 6 protsendi vastanute arvates on nende vaimne tervis paranenud. Selle põhjuseks võivad muuhulgas olla Venemaa agressioonisõjast tulenevad pinged ning majanduslik ebakindlus,“ selgitas Turu-uuringute AS-i uuringujuht Vaike Vainu.