VIDEO ⟩ Henn Põlluaasa mikrofon lülitati riigikogus välja

Põlluaas esitles EKRE fraktsiooni küsimusi peaminister Kaja Kallasele (RE). «Tegelikkuses tähendab see ei midagi muud, kui nn ühtse Eesti kooli sildi all loob valitsus segakoole,» rääkis Põlluaas. «Teie valitsuse kava toob mitmetes piirkondades Ida-Virumaal, Tallinnas ja Maardus kaasa vene enamusega koolid, kus eestlased on vähemuses. Koalitsiooni kava hävitab sajandeid vanade traditsioonidega Eesti kooli,» oli tema sõnum.

Seejärel helistas riigikogu esimees Hussar kella, tuletades Põlluaasale meelde, et tema sõnavõtu aeg on otsas. «Palun lõpetada, kaks minutit on läbi!» lausus Hussar. «Teie aeg on läbi! Henn Põlluaas, palun olge lugupidav. Kui te ei lõpeta, ma palun teie mikrofoni välja lülitada,» lisas Hussar.