INTERVJUU ⟩ Arnold Rüütel: tuli magada, laetud püstol padja all

Oleme selle väga ratsionaalselt kujundanud. Abikaasal on väike kabinet ja minul on samuti väike töötuba. On ka ühine suurem ruum. Lisaks on meil siin 160 ruutmeetri suurune arhiivimaja.

Tõesti on palju materjale ning ka üle 150 aumärgi, mis on annetatud mulle peamiselt eri riikides, aga ka kodumaal. Näiteks 19 mõõka, millest üks, Tartu meeste annetatud, on isegi nii raske, et ma ei suudaks seda praegu enam tõstagi. Enamasti on need märgid ja autasud aga kullatud, hõbetatud või mõnikord kalliskividega kaunistatud. Selliseid asju on tõesti väga palju, nende hulgas ka kõrge kunstiväärtusega esemeid.