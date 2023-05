Johanna-Maria Lehtme, Hennadi Vaskiv, Roman Panasjuk, Jevgeni Rõžikov ja Vassil Patralski – see viisik poseerib paljude Slava Ukraini ja All For Victory kampaaniapostituste fotodel koos. Milline on nende seos MTÜga Slava Ukraini ja millist rolli nad mängivad annetusraha skandaalis?