Saaremaa püsiühenduse idee vajus taas ära: valitsus lõpetas eriplaneeringu

Mandri ja Muhu saare vaheline püsiühendus on küsimärgina laual olnud juba mõnda aega. Riik alustas 2020. aastal Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Praeguseks on koostatud planeeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm, sh vajalike uuringute nimekiri.

«Suure väina püsiühenduse loomiseks vajaminevate uuringute ja projektide mahu ja keerukuse tõttu jõutaks planeeringu kehtestamiseni alles 2028. aastal ning see vajaks 4,5 miljoni euro ulatuses täiendavaid investeeringuid. Hinnanguliselt maksab kogu protsess suurusjärgus 15–40 mln eurot, sõltudes valituks osutuvast alternatiivist, mis võiks olla kas tunnel või sild. Praegu on aga veelgi olulisem panustada saarte ja mandri vaheliste praami- ja lennuühenduste kvaliteedi hoidmisesse ja parandamisse.»

Alates 2020. aastast on Eesti valitsussektori eelarvepositsioon liikunud puudujääki. Rahandusministeeriumi majandusprognoosi järgi on tegu püsiva defitsiidiga ja aastani 2027 jääb eelarvepuudujääk igal aastal sügavamaks -4%st SKP-st. Arvestades Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku etapi maksumust (ca 4,6 mln eurot) ja eeldatavat kogukulu (15–40 mln eurot), on rahandusministeerium hinnanud, et eelarvelisi vahendeid planeeringu koostamiseks alates 2024 ette ei ole võimalik näha. Ühtlasi ei peeta põhjendatuks tänavuseks planeeritud töödega jätkamiseks, kui on ette teada, et täiendavaid vahendeid tööde lõpuleviimiseks järgnevatel aastatel eraldada ei ole võimalik.