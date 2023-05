Kaja Kallas: ajakirjandus on opositsiooni poole kaldu

«Väga kurb on kuulda-lugeda väidet, et valitsuse eesmärk on langetada rikaste maksukoormat vaeste arvelt. Selle väite kohaselt on 1200 kuni 2100 eurot teenivad inimesed rikkad. See ei sega aga samu meediaväljaandeid 5 minutit hiljem väitmast, et 1200 eurot teenivad inimesed on vaesed, kelle haiguspäevade hüvitamist see paha valitsus kavatseb piirata. Otsustage siis ära, kallid ajakirjanikud, kas 1200 eurot teenivad inimesed on rikkad või vaesed,» kirjutas Kallas.

Teiseks häirib Kallast see, kui kiiresti ja südamlikult on Keskerakond, EKRE ja Isamaa üksteist leidnud. «Alles see oli, kus Isamaa süüdistas Reformierakonda selles, et me neid oma kampaanias selle vastiku EKREga ühte punti sidusime, kuigi neil tegelikkuses polevat mitte midagi ühist. Isegi riigikogu aseesimehe valimisel vaid kolm nädalat tagasi ei suutnud Isamaa toetada EKRE kandidaati – nii vastikud oli neile see erakond ja nende esimees. Nüüd on kõik vaenukirved maasse kaevatud, peaasi et saaks üheskoos riigile uusi väljaminekuid kaela määrida ja rahvale mesijuttu rääkida,» leiab Kallas.