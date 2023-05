Tallinnas tuvastati surnud kajakal linnugripp

Sel aastal on Eestis kõrge patogeensusega lindude gripi puhang tuvastatud üle saja linnuga majapidamises Raplamaal.

Euroopa riikides on endiselt palju linnugripi puhanguid kodulindudel ja seda on teada ka metslindude puhul. Sel nädalal teavitas Läti naerukajakate massilisest suremusest lindude grippi ja Leedus on leitud lindude gripi tõttu surnud kajakaid.