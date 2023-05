Meri konverentsi korraldajad hoiavad üritust jõuga väiksena

Nimelt pingutavad Meri konverentsi korraldajad juba mõnda aega, et hoida osalejaskond piisavalt väikestes sadades, et see mahuks ära ühte Radissoni hotelli Tallinnas, ja tagada osalejate vahel sundimatult kodune õhkkond.

Kanniku sõnul on osalejate hulk suurenenud ennekõike välishuvi tõttu. Teiste liitlasriikide ametnikud võtavad ühendust, et saada kutse ja tulla kuulama.

«Meie vaatevinklist on positiivne, et osalejaskond on kasvanud just nende inimeste arvelt, kes on kas rahvusvahelistes organisatsioonides või meie liitlasriikide välis- ja kaitseministeeriumi mõjutajate hulgas. Mitte päris tippametnikud – ministrid, kantslerid – vaid osakonnajuhataja taseme inimesed, kes ei esine, vaid tulevad kuulama,» sõnas Kannik.