LUUBI ALL ⟩ Dr Haldre: soovahetuse puhul on kõige traagilisem, kui lähedased lapse hülgavad

Ühed inimesed on vaimustuses, et soolist kuuluvust saab muuta, saab eksisteerida eri rollides – seda vaimustust on juba ajalooliselt kajastatud kunstis, kirjanduses, filmides. Teisalt on olemas religioosne, tihti sellega põimunud poliitiline vaade soolisele identiteedile, mis on enamasti rigiidne ja iga erinevuse suhtes vaenulik. Kolmandaks on olemas tõenduspõhine käsitlus soolise ebakõlaga inimeste ja soolise düsfooria fenomeni, esinemissageduse ja abi kohta, koos teadvustamisega tõenduspõhisuse suhtelisusest ja piiratusest. Meist erineva kultuurilise taustaga riikide kogemust ei peaks ilma filtrita üle võtma. Tõenduspõhine käsitlus on aluseks inimeste aitamisel, kui nad pöörduvad düsfooria leevendamiseks arsti või psühholoogi poole. Inimõiguste austamine ja teadusuuringud peaksid olema ühiskonnas ka selle valdkonna reguleerimise aluseks.