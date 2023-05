Lokulööja sõnul teadis Lehtme annetuste kuritarvitamisest

MTÜ Slava Ukraini nõukogu liikme Ilmar Raagi sõnul oli Tšernov üks esimesi, kes andis neile olulist informatsiooni IC Constructioni varjus tehtud tehingute kohta. Muu hulgas on Tšernov öelnud, et MTÜ Slava Ukrainiga koostööd teinud Ukraina ärimees muutis humanitaarabi jagamise äriks, mille pealt teenib sadu tuhandeid dollareid.

Tšernov kardab oma elu pärast

Oleksandr Tšernov. Foto: FOTO: Kaader Oleksandr Tšernovi Facebooki Vvideost

Eile tegi koduarestis istuv Tšernov (pildil) oma Facebooki kontol avaliku pöördumise ja teatas, et kardab paljastuste tõttu enda elu pärast. Ta palus abi ning ülekohtu peatamist.

«Mina omalt poolt teen kõik, et peatada inimene, kes teenib humanitaarabi pealt sadu tuhandeid dollareid, aga võib-olla isegi miljoneid,» ütles Tšernov. «Oma tegevusega põhjustab ta Ukrainat abistavate doonorite usaldamatust, mille tagajärg on humanitaarabi vähenemine, mis on praegu Ukrainale nii hädavajalik.»

Tšernov ei nimeta ühtegi nime, kuid eelneva jutu põhjal on selge, et jutt käib Ukraina MTÜst All for Victory ja selle juhist Hennadi Vaskivist.

Tšernov mainib All for Victoryt oma pöördumise alguses. «Ma töötasin heategevusfondis All for Victory, kui selle tegevjuht (Vaskiv – toim) hakkas muutma heategevust kommertsiks. Tahtsin lahkuda, aga mind ei lastud,» räägib Tšernov.

Hennadi Vaskiv oli riigikogu liikme Johanna-Maria Lehtme (Eesti 200) juhitud MTÜ Slava Ukraini peamine koostööpartner Ukrainas.