GRAAFIK ⟩ Rahvaarvu kasv taandub – sündide arv kiratseb, sõjapõgenikud lahkuvad

Teisalt pole kunagi varem viimase sajandi jooksul registreeritud siin alla 12 000 sünni aastas. Eelmisel aastal sündis Eestis vaid 11 646 last. Statistikaameti osakonna juhataja Anet Müürsoo sõnul on see mitme asjaolu kokkulangemise tagajärg: koroonakriis, Ukraina sõda, hinna- ja elukalliduse tõus, mistõttu vähenes perede kindlustunne lapsi saada. Lisaks see, et sünnitusikka on jõudnud praegu arvult väiksem 90ndate põlvkond.