Homofoobia vastane päev: ministeeriumi hoonel lehvib vikerkaarelipp

Tsahkna sõnas, et LGBTIQ-kogukond on tänapäevase ühiskonna täisväärtuslik osa, kellel on täpselt samasugused õigused nagu kõigil teistel.

Välisministri sõnul on Eestile oluline edendada koos samameelsete riikidega mitmesuguseid inimõigusteemasid: «Kuulume 2016. aastast 42 riigist koosnevasse võrdsete õiguste koalitsiooni, mille eesmärk on tagada kõigile inimestele nende inimõigused turvaliseks vägivallata eluks sõltumata nende seksuaalsest sättumusest või sooidentiteedist».

«Eesti välispoliitikas on inimõigusteemad üha rohkem esil ja 2021. aastal valitsuses heaks kiidetud esimene inimõigusdiplomaatia tegevuskava on sellele kaasa aidanud. Tegevuskavas on rõhutatud, et inimõigused kehtivad võrdselt kõigile ning kedagi ei tohi diskrimineerida seksuaalse sättumuse ega soolise identiteedi tõttu,» lisas Tsahkna.