Tallinna lisaeelarve abil istutatakse linna tuhat uut puud

Varem linnal sellist praktikat ei olnud, alati kasutati istutamiseks väiksemaid. «Aga me ju teame, et nende kasvamine võtab aega. Me ei räägi asendusistutusest. Jutt on ikkagi täiendavast mahust, mida me ostame selleks, et suurendada haljastuse osakaalu linnas,» lausus Kõlvart.