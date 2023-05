«Kõiki võimalusi kaalume, ka lepingu lõpetamise võimalust selle firmaga,» lausus RMK juht Mikk Marran Postimehele. «Aga hetkel veel uurime kõiki asjaolusid. Tegemist on väga suure jamaga, seda oleme algusest peale tunnistanud,» rõhutas Marran. Ta lisas, et kõik faktid teeb selgeks siseauditi osakond.

«Alustuseks kõige olulisem: RMK võtab juhtunu eest vastutuse. Ennekõike selle eest, et seal ei tehtud piisavat järelevalvet,» rõhutas Postimehele RMK looduskaitseosakonna juhtaja Kaupo Kohv. Ta lisas, et rikkumise eest vastutab siiski teo toimepanija. «Teeme kõik mis võimalik, et selline asi tulevikus korduda ei saaks,» lisas Kohv.