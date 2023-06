Zelenskõi Eesti ajakirjanikele: Ukraina tahab NATO liikmeks saada, vahepeal aga vajame julgeolekugarantiisid

Ukraina ülim eesmärk ja garantii on NATO liikme staatus ja Ukraina ei ole sellest ambitsioonist loobunud. Kuid vaja on üle elada ka vahepealne aeg enne NATOsse saamist – just sellele perioodile viitavad nii Zelenskõi kui ka Ukraina diplomaadid.

Eesti teab Ukraina vaadet – siit ka Zelenskõi vihje, et eestlastele ei tule seda olukorda selgitada. Eesti toetab ka ise Ukraina vaadet. Zelenskõiga Kiievis kohtunud president Karis kinnitas samuti üle Eesti jätkuva toetuse. Ukraina vaatepunkti esindamine on Eestile tähtis, sealhulgas et Ukraina saaks juulis Vilniuses toimuvalt NATO tippkohtumiselt midagi käegakatsutavat, mitte ümmargusi sõnu. Ukraina toetamine eraldi peatükina ju sisse ka koalitsioonileppesse.

Millised aga on need vahepealsed julgeolekugrantiid, mida Ukraina võiks saada või tahta, on käimasolevate läbirääkimiste küsimus. Zelenskõi viitas nii finantsilistele kui sõjalistele garantiidele, aga detailidessse ei laskunud. Nagu üks Eesti diplomaat selgitas, siis kõige üldisemalt võib Ukrainale antavate garantiide all mõelda seda, et Ukraina ei peaks iga kuu mangumas käima, et on vaja seda ja on vaja toda, vaid et Ukraina ja NATO vahele tekiks mingisugune püsivam tagatiste süsteem.