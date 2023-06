VIDEO ⟩ Tsahkna Kulebale: Ukraina koht on NATOs

Samuti rõhutas Tsahkna, et Eesti toetab Ukraina teekonda Euroopa Liitu ja NATOsse. «Eesti eesmärk on anda Vilniuse tippkohtumisel Ukrainale selge tegevuskava NATOga liitumiseks ja kinnitada Alliansi avatud uste poliitikat,» ütles minister. Ta lisas, et Euroopas ei saa olla halle alasid ja ainuke julgeolekugarantii on NATO liikmesus. «Kõige ohtlikum on olla Venemaa naaberriik ja oodata NATO liikmelisust,» rõhutas minister Tsahkna.