Läänemets: käibemaksu tõus ei ole meie eelistus

Lauri Läänemets rääkis erakonna ülkogul, et tänus sotsidele on lahendused valitsusprogrammis siiski olemas.

Läänemetsa arvates peegeldab tänane riigieelarve seis parempoolse maailmavaate pankrotti, kus varasem riigi kulude kasvatamine ilma tulu suurendamata on valus kõigi jaoks. «Meedias on mitmeid kordi kõlanud, et tänasel valitsusel puudub majandusprogramm ning tegeletakse vaid maksuküsimustega. Kitsalt maailmavaateliselt võttes saab tõesti öelda, et parempoolsete erakondade majanduspoliitika piirdubki sageli maksupoliitikaga ja mõnede üksikute toetusmeetmetega,» ütles ta.

Läänemets lisas, et käibemaksu tõus ei ole olnud sotsiaaldemokraatide esimene eelistus. «Teame, et kitsa maksupoliitikaga riigi rahandust korda teha pole võimalik. Selleks on sotsiaaldemokraadid panustanud valitsuse tegevusprogrammi mitmete oluliste tegevustega, et tasakaalu suunas konkreetsemaid samme ette võtta,» rääkis ta.

Sotsiaaldemokraatide eestvedamisel on valitsuse prioriteetides olulisel kohal regionaalareng. «Selleks rakendatav on suuresti suunatud just kohaliku ja piirkondliku majanduselu arendamiseks ja tugevdamiseks. Peale selle nügib alampalk ettevõtjaid suurema lisandväärtuse poole ning teaduse ja kõrghariduse rahastamise kasv tähendab targemat tööd ning võimekamaid ettevõtteid,» sõnas Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid näevad, et roheinnovatsioon ja selleks mõeldud sajad miljonid eurod loovad ekspordieeliseid välisturgudel. «Ka kiiremad sammud odava ja puhta taastuvenergia poole maandab ettevõtete energiariskid. Majanduse kujundamine ringmajanduseks kindlustab meie ettevõtete pääsu jõukatele turgudele ka tulevikus, kus toote jalajälge aina rohkem mõõdetakse.»