FOTOD JA VIDEO ⟩ Isamaa valis võimsa häälteenamusega uueks juhiks Urmas Reinsalu

Lea Danilson-Järg sai 51, Tõnis Lukas 180 ja Reinsalu 415 häält. Suurkogul valis erakond endale ka eestseisuse, aukohtu ning revisjonikomisjoni.

Reinsalu: Isamaa peab muutuma peavoolu-valikuks

Rääkides Isamaa näost või selle puudumisest, rääkis erakonna uus juht Postimehele, et Eesti ühiskond on mõnes mõttes sattunud pantvangikriisi: «Inimesed on nõutud ja segaduses. Meie peame pakkuma positiivset alternatiivi ja me teeme seda julgelt, otsustavalt, aga kindlasti ka väärikalt ja heatahtlikult.»

Endiste ja lahkunud isamaalaste hääli jahtima ei minda: «Hääli tuleb võtta sealt, kus neid on. Isamaa peab muutuma Eesti poliitikaks peavoolu-valikuks,» teatas Reinsalu.

«Eks paljud inimesed otsustasid ka kohapeal. See on suur usaldus, suur vastutus,» kommenteeris Reinsalu mõnevõrra ootamatult võimsat häältesaaki. «Praeguses olukorras, kus valitsus soovitab kehtestada Eestile vasakliberaalset kurssi - Isamaa peab olema sellele positiivne alternatiiv,» rääkis Reinsalu, toonitades korduvalt, et Isamaa on «mõistlikele Eesti inimestele ainuõige valik.»

Oodatust kindlam võit

Erakond hoiatas juba suurkogu eel, et kolme kandidaadi vahel valides võib tekkida vajadus kordushääletuseks. Seda juhul, kui Lukase, Reinsalu ja Danilson-Järgi häälte seis jäänuks liiga tasavägiseks. Pärastlõunaks oli selge, et kordushääletust ei tule ja isamaalastel üle Eesti on siiski kindel favoriit.

Et võitlus juhikoha nimel tuleb pika poliitkogemusega endiste erakonnajuhtide Lukase ja Reinsalu vahel tasavägine, oli poliitikute ja ka lihtliikmete jutu järgi kohe selge: Danilson-Järg pälvis ka erakonna lihtliikmetelt kiidusõnu, kuid tema kahjuks jäid rääkima kasin kogemus ja liikmete puuduv usaldus.

Reinsalu ja Lukase duellis tekitas arutelu aga see, kas emma-kumma valimise kaalub üle senine erakonnasisene aktiivsus või hoopis väline jõulisus.

Tõnis Lukas ja Urmas Reinsalu Foto: Konstantin Sednev

Alates 2017. aastast Isamaa erakonda juhtinud Helir-Valdor Seeder teatas erakonnakaaslastele mai keskpaigas saadetud kirjas, et ta ei kandideeri tagasi esimeheks ning annab rahuliku südame ja positiivse ootusega teatepulga edasi.