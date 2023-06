Riigikogu LGBT+ toetusrühm mõistis pühapäevase viharünnaku hukka

«Laupäevane Baltic Pride'i rongkäik möödus niivõrd rahulikult ja ilma vahejuhtumiteta, et tunduski, et meie ühiskonnas on toimunud tõeline pööre avatuse ja sallivuse suunas. Kahjuks tõestas pühapäevane julm rünnak, et viha ja vaen LGBT+ kogukonna vastu ei ole Eestist kadunud ning ohustab jätkuvalt inimeste turvalisust ja seega ka avalikku korda,» ütles parlamendi toetusrühma esimees Eduard Odinets (SDE).