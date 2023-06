Tallinna perekonnaseisuamet sai uue juhi

«Perekonnaseisuamet seisab silmitsi mitmete väljakutsetega, millest peamisi on kindlasti üha suurenev nõudlus nende teenuste järele. Tallinn on pidevalt kasvav linn, mis eeldab ameti suutlikkust tegeleda aina suurema hulga perekonnatoimingutega ja käia pidevalt ajaga kaasas,» rääkis abilinnapea Betina Beškina. «Kristi Kailil on pikk töökogemus linnaorganisatsioonis ning väga hea ülevaade perekonnaseisuameti toimimisest ja võimalikest arengusuundadest. See annab meile kindlust, et amet jätkab valitud suunda – pakkuda tallinlastele parimat kliendikogemust igal pöördumisel.»