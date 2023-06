Eesti ja Venemaa piirivalve leppisid kinnipeetud logistikute asjus kohtumise kokku

PPA Lõuna prefekti Vallo Koppeli sõnul on teada, et logistikud sattusid mõne meetriga Venemaale, kus sealsed piirivalvurid neid küsitlesid ja seejärel endaga kaasa kutsusid. Tänaseks on kokku lepitud PPA ja Venemaa piirivalve esindajate kohtumine, ka on Vene pool kinnitanud, et 57- ja 61-aastase kinnipeetud mehe tervisega on kõik korras.