REVISJON ⟩ Slava Ukraini jätkab tegevust, juhatus pole enda sõnul seadust rikkunud

Nii Tohver kui ka juhatusse nimetatud endine kõrge riigiametnik Marika Priske andsid mõista, et ühingul on veel usaldust kui ka kontol raha: «Slava Ukrainil on kõigepealt rahaline kohustus neid (annetusi) õigesti kasutada ja moraalne kohus taastada võimalikult palju aitamissoovi. Sellise skandaaliga saavad pihta absoluutselt kõik organisatsioonid,» rääkis Priske Delfi vahendatud otseülekandes.

Tohver vastas pressikonverentsil ka Delfi küsimusele seoses algatatud uurimisega, et Ukraina dokumentide kättesaamine on keeruline. Tohveri sõnul on ka ühing ise uurijatega suhelnud.

«Revisjonis vaadati üle, millised dokumendid on olemas ja kas need vastavad Eesti seadustele. Järgmine etapp oleks uurida, et kas tõhusus on paigas. Aga sellega tegeleb politsei. Meil pole mõtet teha topelt uurimist. Meie tõmbame selle revisjoniga pidurit,» vastas Tohver ajakirjanikule, lisades, et dokumentatsioon on parem, kui nad esialgu arvasid.

Nõukogu juht ja juhatuse liige andsid ajakirjanikele mõista, et Slava Ukraini plaanib edaspidi oma tegevust täpsemalt suunata, otsida usaldusväärseid partnereid ja valida ainult kõige vajalikumaid projekte.

Tohveri sõnul on Johanna-Maria Lehtme täna MTÜ liige, kuid muud rolli tal pole. Priske lisas omalt poolt Lehtmele kiidusõnu ühingu avamisel. «Tõenäoliselt on Johannal keeruline olukord, ma ei oska seda ise kommenteerida. Aga et neid kommentaare pole, ei tähendaks, et need poleks mõistlikud,» lisas ta.

Hennadi Vaskivi juhitud All For Victory autodest rääkides märkis Tohver, et ei tema ega Priske ei saa öelda, et nii see oli, sest nad polnud juures. Samuti olevat Lehtme neile kommentaare jaganud valikuliselt.