FOTOD ⟩ Kristiines uputas: tänavad olid vee all ja kraanidest tuli solgivett

Tallinna Vee kommunikatsioonijuht Maria Tiidus nentis, et ehkki täpsem info saadetakse peagi, polevat midagi hullu juhtunud. «Veeavarii oli ja joogivee kvaliteeti see ei mõjuta.»

Kristiine linnaosa Rästa tänava elanik Oleg sõnas aga, et tema veekraanist hakkas solgivett voolama juba enne lõunat. Ehkki kell 14 on vesi tema sõnul juba selgem, siis päris joogikõlbulik see veel ei tundu.

Vesi Rästa tänaval. Foto: Oleg Belousov

Teine, Räägu tänava elanik Ahti sõnas, et temal tungis vesi tuppa nii elumajas kui ka õuel asuvas töökojas. «Uputust märkasin umbes kella seitsme paiku hommikul ja vee välja saamine võttis umbes kuus tundi aega,» sõnas mees. Seda, kui suured on veekahjustused, mees öelda ei osanud, kuna kõik ei ole veel ära kuivanud.

«Just isaga arutasime, et hea, et selline asi ei juhtunud talvel... Praegu saab uksed ja aknad lahti hoida, kõik kuivab kiiremini ära.»

Kell pool neli teatas Tallinna Vesi, et laiaulatuslik veeavarii on Räägu tänav 13. «AS Tallinna Vesi organiseeris puhta joogivee paagi Algi tänava ja Algi põik ristmikule, kust saab vajadusel avariitööde lõppemiseni joogivett võtta. Kuna tegemist oli magistraaltoruga, siis oli veekadu kuni vee sulgemiseni suur ja see mõjutas ka paljude kinnistute veesurvet.»

«Praeguseks hetkeks on avariist mõjutatud kokku 29 kinnistut, kellele on saadetud eraldi teavitus, ülejäänud piirkonnas on tavapärane olukord taastatud. Kuna veesuund trassis muutus, siis võib kraanivees esineda kohati hägusust.»