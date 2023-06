Johnson pidas oma sünnipäeval emotsionaalse kõne Ukraina võidu kohta

«Mõelge sellele, kui palju ukrainlased oleksid võinud praeguseks õppida, kui neile oleks õpetamist alustatud vaid aasta tagasi. Ma olen kindel, et ukrainlased võidavad. Ma tean, et nad võidavad. Nad võitlevad nagu lõvid oma perede ja oma riigi eest. Aga venelased seda ei tee. Ma tean, et Putin kaotab. Need kangelaslikud sõdurid võitlevad meie kõigi vabaduse eest. Nad võitlevad rahu ja stabiilsuse eest,» rääkis Johnson.