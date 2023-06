Urmas Reinsalu: mul ei ole illusioone sügisistungi suhtes

Riigikohus võttis selle menetlusse ja andis ka sisulised vastused, mis puudutasid seda, et parlamendi enamus blokeeris arupärimisi ja esitamist. Vastus oli selline, mis muudab kindlasti Eesti parlamentarismi praktikat ulatuslikult, mis tähendab, et enamusel on õigus ennast kehtestada. Kui see konteksti asetada, siis ka kehtestada parlamendiliikmete vaba mandaadi üle, milleks arupärimiste esitamine on, et teha seda ka seadust rikkudes. Praegusel juhul see toimus. See on senise vabanemisjärgse parlamendikultuuri tõlgendamise nihe.