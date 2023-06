Kuidas riigikogu peaks riigikohtu otsusele reageerima?

Toon kõigepealt välja paar olulist asja, mis minu hinnangul on märgilised selles kohtuotsuses. Oluline on, et see otsus kordas üle varasemaid seisukohti riigikogu enesekorralduse õiguse kohta. See on kindlasti märgiline. Oluline on ka see, et protseduuriliste küsimuste lõpetamist ei saa vaidlustada. See, et riigikohus tunnustas riigikogu juhatuse õigust otsustada eelnõude ja arupärimiste üleandmise reguleerimata protseduuriküsimusena, on ka kindlasti väga tähtis. See tähendab, et riigikogu juhatus toimis õigesti, kui pani hääletusele eelnõude ja arupärimiste esitamise lõpetamise.