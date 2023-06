Seeder: president võiks perehüvitiste kärpimisele pidurit tõmmata

«Peretoetuste tõstmise eelnõu võeti eelmise aasta lõpus riigikogus vastu kõigi parlamendis esindatud erakondade harvanähtaval üksmeelel ning praeguse koalitsiooni otsus seda pool aastat hiljem enda esimese sammuna muuta, sealjuures huvigruppe sisuliselt kaasamata ja Riigikogu senist tööpraktikat rängalt rikkudes, on selgelt sõnamurdlik. Riigikohus on varasemalt rõhutanud, et riik ei tohi sõnamurdlikult käituda. Seetõttu on Isamaa selge seisukoht, et seadus on oma olemuselt vastuolus põhiseadusega,» ütles Seeder.

Riigikogu esimees saatis perehüvitiste seaduse presidendile väljakuulutamiseks 15. juunil ning põhiseaduse kohaselt on riigipeal otsuse tegemiseks aega 14 päeva. Seega kukub tähtaeg lähipäevil. Isamaa saatis esmaspäeval presidendile teistkordse pöördumise palvega jätta seadus välja kuulutamata.

«Vabariigi president on mitmed seadused, mis võeti vastu alles eelmisel nädalal, juba välja kuulutanud, kuid perehüvitiste kärbet veel mitte. See on selge sõnum, et ka presidendil on seaduse osas arvestatavaid kahtlusi,» lisas Seeder.