Üks minu onudest, kes langes Vabadussõjas, tahtis õppida väga õigusteadust. Kahjuks tema elu jäi lühikeseks ja siis leidsid lähedased, et üks võiks perest olla jurist. Tol ajal arvasin, et ma oleksin võinud minna arstiteaduskonda. Juhtus nii, et mu keskkooli lõputunnistus oli suhteliselt nadi – aeg läks rohkem mitmete erinevate spordialade ja tantsupidudel trallitamiste peale. Kartsin, et ei tee arstiteaduskonda sisseastumistel ära füüsika ja keemia. Küll aga olin veendunud, et õigusteaduskonda ma räägin ennast igal juhul sisse. See oli praktiline kaalutlus. Nüüd olen ma väga rõõmus, et minust sai jurist, mitte arst.