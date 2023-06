Filmitegija: minu õigustest on täiega üle sõidetud

«Ma olen šokeeritud, koolile anti esialgne õiguskaitse, arvestasime sellega, et kohtupidamise ajal saab laps koolis edasi õppida, ja nüüd kaks kuud enne kooli algust võeti see kaitse ära,» ütles Rannastu.

«Ma väga armastan oma riiki ja kultuuri, kuid praegu ma tunnen, et minu perest ja mu õigustest on täiega üle sõidetud. See olukord tekitab vastiku ja õõnsa tunde, et meid ei ole siia maale vaja,» lisas Rannastu.

«Koolide sulgemisega muudame peredele maal elamise väga keeruliseks, kui mitte öelda võimatuks. Hirm tuleb peale kui uljalt me oma maaelu ja kultuuri hävitame,» ütles Rannattu. «Metsküla algkooli pererühm harjutas terve aasta, et pääseda tantsupeole ja see nädal on nad tantsupeol ning mais sai kool «Parima kooli» tiitli.»

«Tallinna ringkonnakohus tühistas tänase määrusega Metsküla kooli suhtes määratud esialgse õiguskaitse,» kinnitas kohtu pressiesindaja Anneli Vilu. «Ringkonnakohus jättis esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata.»

Lääneranna volikogu otsustas märtsis Metsküla algkooli, kus õppis viimati 21 last, sulgeda sel kevadel. Lapsevanemad kaebasid otsuse kohtusse, Tallinna halduskohus otsustas anda esialgse õiguskaitse, see tähendab, et kool oleks jäänud avatuks kuni kohtuvaidluse lõpuni. Lääneranna vallavalitsus vaidlustas õiguskaitse ning ringkonnakohtu määrus avalikustati kolmapäeval.