Kes ja millal võiksid hakata Eestis laskemoona tootma?

Kes, kus ja kui palju, on veel mõistagi selgumisel. On vaid teada mõningad huvilised ning hetkel käib sobivate asukohtade kaardistamine ning suhtlus ettevõtetega.

Vajadus Eestis laskemoona toota on Ukraina sõjaga ilmseks saanud mitte tingimata rahuaja vaates, mil lihtsam ning odavam ongi moona lihtsalt rahvusvaheliselt turult kokku osta. «Rahuaja mõttes me oleme ostnud ja ostame veel päris palju laskemoona. Kuna laskemoon on suhteliselt standardiseeritud kaup, siis me pigem ostame parimat hinda,» ütles kaitseministeeriumi asekantsler Tiina Uudeberg.