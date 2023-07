Riigikogu liige Aleksei Jevgrafov astus Keskerakonda

Erakonna esimehe Jüri Ratase sõnul on Jevgrafovi liitumine loogiline samm. «Keskerakonna riigikogu fraktsioon on töötanud ühtselt ja ühiselt väga keerulises kevadjärgus ning mul on hea meel, et see töö on andnud lisakindluse, et just Keskerakond on jõud, mis seisab vajalike põhimõtete ja otsuste eest nii täna kui ka tulevikus,» sõnas Ratas pressiteate vahendusel.